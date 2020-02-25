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الثقافة تعلق أنشطتها 3 أيام حدادا على مبارك

04:51 م الثلاثاء 25 فبراير 2020
الثقافة تعلق أنشطتها 3 أيام حدادا على مبارك

الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة

كتب- محمد عاطف:

قررت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزير الثقافة، تعليق كافة الأنشطة الثقافية والفنية لجميع القطاعات وتنكيس الأعلام لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من الاربعاء 26 فيراير وحتى غروب شمس الجمعة 28 فبراير.

وجاء بيان الوزارة، نظرا لحالة الحداد التي أعلنتها الدولة لرحيل الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك.​

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