الثقافة تعلق أنشطتها 3 أيام حدادا على مبارك

كتب- محمد عاطف:

قررت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزير الثقافة، تعليق كافة الأنشطة الثقافية والفنية لجميع القطاعات وتنكيس الأعلام لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من الاربعاء 26 فيراير وحتى غروب شمس الجمعة 28 فبراير.

وجاء بيان الوزارة، نظرا لحالة الحداد التي أعلنتها الدولة لرحيل الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك.​