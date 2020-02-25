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طوارئ واستعدادات بمطار القاهرة لاستقبال وفود جنازة حسني مبارك

04:49 م الثلاثاء 25 فبراير 2020
طوارئ واستعدادات بمطار القاهرة لاستقبال وفود جنازة حسني مبارك

حسني مبارك

كتب- محمد عبيد:

يشهد مطار القاهرة الدولي، خلال الساعات القليلة القادمة، استعدادات خاصة وطوارئ مكثفة تحسبا لاستقبال عدد من الشخصيات والوفود الدولية والعربية رفيعة المستوى، إلى القاهرة لتشييع جثمان الرئيس الأسبق الراحل محمد حسني مبارك، والذي وافته المنيه صباح اليوم الثلاثاء.

قالت مصادر بمطار القاهرة، إن السلطات خصصت فرق خاصة استعدادا لوصول الوفود المنتظر أن تصل خلال الساعات القادمة للمشاركة في تشييع جثمان الرئيس السابق حسني مبارك، مشيره إلى أنه حتى الآن لم يتلقى مطار القاهرة إخطارات بهوية أو عدد الشخصيات المنتظر وصولها.

ونعت رئاسة الجمهورية ببالغ الحزن رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك، لما قدمه لوطنه كأحد قادة وأبطال حرب أكتوبر المجيدة، حيث تولى قيادة القوات الجوية، أثناء الحرب التي أعادت الكرامة والعزة للأمة العربية ، وتقدمت رئاسة الجمهورية، فى بيان لها، بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد الذي وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 92 عاما بعد صراع مع المرض.

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