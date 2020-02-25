تنكيس الأعلام.. "الوزراء" يعمم منشور إعلان الحداد على مبارك

كتب- محمد سامي:

عمم مجلس الوزراء، المنشور الدوري بشأن إعلان حالة الحداد بعد وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

وأفاد المنشور بتنكس الأعلام وخفضها لنصف ارتفاع الصاري لمدة 3 أيام اعتبارا من الاربعاء 26 فبراير 2020 حتى غروب شمس الجمعة الموافق 28 فبراير.

وأعلنت رئاسة الجمهورية حالة الحداد العام في جميع أنحاء الجمهورية لمدة ثلاثة أيام على وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية "محمد حسني مبارك"؛ بداية من الأربعاء الموافق ٢٦ فبراير ٢٠٢٠.

وتوفي، صباح اليوم، الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك عن عمر يناهز 92 عامًا، وفقًا لما أعلنه التلفزيون المصري، اليوم الثلاثاء، وذلك بعد تدهور حالته الصحية في الآونة الأخيرة.