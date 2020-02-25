إسكان الصحفيين: بروتوكول تعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي لتوفير ١١٠٨ شقة للصحفيين

كتب مصطفى علي

قال محمد سعد عبد الحفيظ، رئيس لجنة الإسكان بنقابة الصحفيين: اليوم سنوقع بروتوكولات مع صندوق الإسكان الاجتماعي لتوفير ١١٠٨ وحدة بالقاهرة والمحافظات للصحفيين.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي بنقابة الصحفيين اليوم، أنه سيتم توقيع البروتوكول ويعقبه شرح للوحدات من جانب الدكتورة مي عبد الحميد رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي.