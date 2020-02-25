"العربية للتصنيع" تستقبل وفد دورة التعاون الأفريقي لصناع القرار

كتب - محمد سامي:

استقبلت الهيئة العربية للتصنيع، وفد دورة التعاون الأفريقي لصناع القرار، حيث كان في استقبالهم اللواء توحيد توفيق، مساعد رئيس الهيئة.

وحرص اللواء توحيد توفيق مساعد رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، على فتح حوار مع الوفد الأفريقى، أشار فيه لأهمية تقديم كافة أشكال الدعم والتأهيل والتدريب للدارسين الأفارقة والاستفادة من قدراتهم وتمكينهم للمناصب القيادية ببلادهم، وأهمية دورة التعاون الأفريقي التي تستهدف إعداد جيل جديد من القيادات الإفريقية الأكثر تأثيرًا على مستوى القارة بالتدريب والمهارات اللازمة برؤية تتوافق مع رؤية مصر وتوجهها لتحقيق التكامل والوحدة الإفريقية.

وأوضح "توفيق"، أن العربية للتصنيع تعد أحد قلاع الصناعة بفضل جهود أبنائها علي مدار الأجيال، مؤكدًا أن الهيئة تضع كافة خبراتها وإمكانياتها البشرية والتكنولوجية للتعاون والشراكة مع أشقائنا بالقارة الإفريقية وتبادل الخبرات وتدريب الأشقاء الأفارقة في العديد من المجالات، لافتا إلى أن للهيئة العربية للتصنيع سجل طويل وقوي من التعاون مع دول القارة الإفريقية.

وعقب تفقد معرض منتجات الهيئة العربية للتصنيع، توجه وفد الدارسين الأفارقة لتفقد مصنع الإلكترونيات والشركة العربية للطاقة المتجددة التابعين للعربية للتصنيع، حيث تفقدوا خطوط انتاج التابلت والحواسب والشاشات والأجهزة الإلكترونية، بالإضافة إلى أحدث خطوط إنتاج الألواح الشمسية وريش أبراج طاقة الرياح والتي لا تقل عن مثيلاتها بأحدث المصانع عالميًا.

من جانبه، أبدى الوفد الأفريقي إعجابه بمنتجات الهيئة العربية للتصنيع المتنوعة وقدراتها التصنيعية لتطوير التكنولوجيا بأساليب علمية لتحقيق أعلى نسب للتصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا العالمية، مشيدين بمجهودات الرئيس السيسي لتعزيز التعاون والتكامل بين الأشقاء الأفارقة.