مجلس الوزراء ينعى الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك

كتب- محمد غايات:

نعى مجلس الوزراء ببالغ الحزن الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، الذي وافته المنية صباح اليوم، 25 فبراير 2020.

وتقدم مجلس الوزراء بخالص العزاء لأسرة الفقيد وذويه، الذى كان أحد أبطال قواتنا المسلحة في معركة الكرامة، عام 1973، كما سبق له تولي رئاسة مجلس الوزراء في الفترة من أكتوبر 1981 وحتى يناير 1982.

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