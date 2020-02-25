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"السياحة والآثار" تعلن الانتهاء من ترميم معبدي أبو سمبل بأسوان

02:59 م الثلاثاء 25 فبراير 2020
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كتب – يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة السياحة والآثار، الانتهاء من أعمال ترميم وتطوير معبدي أبو سمبل بمحافظة أسوان، وذلك في إطار خطة الوزارة لتطوير المناطق الأثرية المختلفة، وتطوير الخدمات السياحية بها.

وبحسب بيان اليوم، قال محمد عبد البديع رئيس الإدارة المركزية لمصر العليا، إن أعمال الترميم تضمنت قيام المرممين بأعمال النظافة الميكانيكية والكيميائية للمبعدين، وأن أعمال التطوير تضمنت تزويد مركز زوار المنطقة بشاشات عرض جديدة كما تم تغيير إنارة المعبدين بالكامل، وزيادة أعداد دورات المياه، وتهذيب وتقليم الأشجار الموجودة على الطريق وإزالة الحشائش، وتطوير النظام الأمني وكاميرات المراقبة.

جدير بالذكر، أن معبدي أبوسمبل مسجل ضمن قائمة اليونسكو لمواقع التراث العالمي، ويضم معبدين هما معبد أبو سمبل الكبير للملك رمسيس الثاني ومعبد أبو سمبل الصغير الذي يقع على بعد ١٠٠م من المعبد الأول للملكة نفرتاري الزوجة الرئيسية للملك، وترجع أهمية معبد أبو سمبل الكبير إلى ارتباطه بظاهرة تعامد الشمس على وجه تمثال رمسيس الثاني مرتين في السنة؛ الأولى يوم ٢٢ أكتوبر والثانية يوم ٢٢ فبراير.

أسوان معبد أبو سمبل وزارة السياحة والآثار تطوير المناطق الأثرية تطوير الخدمات السياحية

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