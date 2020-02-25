حسب الله الكفراوي ينعى حسني مبارك: "منهم لله اللي ضيعوه"

كتب - محمود مصطفى:

نعى حسب الله الكفراوي، وزير الإسكان الأسبق، الرئيس حسني مبارك، الذي وافته المنية، صباح اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 92 عاما.

وقال الكفراوي لمصراوي في اتصال هاتفي: "خدمت معاه كتير، ألف رحمة على الرجل الوطني الغالي، ومنهم لله اللي ضيعوه وضيعوا مصر في الوقت دا".

كان آخر ظهور لمبارك بعد العملية الجراحية التي أجراها، في الثالث من فبراير الجاري، بصحبة حفيده عمر علاء مبارك، وظهر مبارك في الصورة مرتديًا "روب منزلي"، وقبّل حفيده عمر رأسه، وعلق على الصورة: "‏كل الحب والتقدير".

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