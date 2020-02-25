"يصيب واحد في المليون".. طبيب مبارك السابق: عانى من مرض نادر قبل 2011

كتبت – حسناء الشيمي:

توفي، منذ قليل، الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك عن عمر يناهز 92 عامًا، وفقًا لما أعلنه التلفزيون المصري، اليوم الثلاثاء، وذلك بعد تدهور حالته الصحية في الآونة الأخيرة.

قال الدكتور ياسر عبد القادر، أستاذ علاج الأورام بكلية طب قصر العيني، الطبيب السابق للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، إنه بدأ متابعة علاج مبارك، عقب تنحيه عن الحكم بنحو أربعة أشهر وتحديدًا في شهر رمضان عام 2011، لافتًا إلى أن الرئيس الراحل عانى من سرطان في الاثنى عشر؛ وهو نوع نادر من السرطانات لا يحدث إلا لكل واحد في المليون.

وأكد عبد القادر، في تصريحات لموقع "الكونسلتو"- التابع لمؤسسة أونا للصحافة والإعلام التي تضم أيضاً مواقع "مصراوي - يلّا كورة - شيفت"، أن مبارك شُفي تمامًا من الورم بعد استئصاله عام 2011، مشيرًا إلى أنه تابع حالة مبارك عقب استئصال الورم للتأكد من سلامته.

وأضاف عبد القادر أن الرئيس الأسبق أيضًا كان يعاني من خشونة في الركبتين، أدت إلى ضعف عضلات ساقيه تسببت في تأثر قدرته على المشي.

وأشار طبيب الرئيس الراحل أن مبارك كان مصابًا بالرجفان الأذيني؛ وهو عدم انتظام في ضربات القلب بين الحين والآخر، ما يتسبب في وجود اضطراب في ضربات القلب قد ينجم عنها مخاطر عديدة تصل إلى فشل القلب والسكتات الدماغية.

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طبيب مبارك: الرئيس الراحل عانى من سرطان الاثنى عشر والرجفان الأذيني

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