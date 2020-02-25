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البرادعي ينعي حسني مبارك بهذا الدعاء

02:39 م الثلاثاء 25 فبراير 2020
البرادعي ينعي حسني مبارك بهذا الدعاء

الدكتور محمد البرادعي

كتب- محمود مصطفى:

نعى الدكتور محمد البرادعي، الرئيس الأسبق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ونائب رئيس الجمهورية الأسبق، الرئيس الأسبق حسني مبارك، بعد وفاته منذ قليل.

وكتب عبر حسابه على تويتر منذ قليل: "رحم الله الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك وألهم آله وذويه الصبر والسلوان".

ونعت رئاسة الجمهورية ببالغ الحزن رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك؛ لما قدمه لوطنه كأحد قادة وأبطال حرب أكتوبر المجيدة؛ حيث تولى قيادة القوات الجوية أثناء الحرب التي أعادت الكرامة والعزة للأمة العربية.

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