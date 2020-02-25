حسني مبارك في ذمة الله "تغطية خاصة"

كتب - محمود مصطفى:

توفي، صباح اليوم الثلاثاء، الرئيس الأٍسبق محمد حسني مبارك عن عمر يناهز 92 عاما، بعد صراع طويل مع المرض، بمستشفى المعادي العسكري.

ومع تصاعد وتيرة الاحتجاجات خلال ثورة يناير 2011، خرج الرئيس حسني مبارك محاولا تهدئة الأوضاع قبل أن يتخلى عن منصبه، وقال في آخر خطاب له: "إن هذا الوطن العزيز هو وطني، فيه عشت وحاربت من أجله وعلى أرضه أموت، وسيحكم التاريخ عليّ وعلى غيري بما لنا أو علينا".

وكان آخر ظهور لمبارك بعد العملية الجراحية التي أجراها، في الثالث من فبراير الجاري، بصحبة حفيده عمر علاء مبارك، وظهر مبارك في الصورة مرتديًا "روب منزلي"، وقبّل حفيده عمر رأسه، وعلق على الصورة: "‏كل الحب والتقدير".

شاهد| آخر ظهور لحسني مبارك قبل وفاته

وكشف فريد الديب، محامي أسرة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، عن تفاصيل اللحظات الأخيرة لوفاته بأحد المستشفيات العسكرية صباح اليوم الثلاثاء.

قال فريد لمصراوي، في اتصال هاتفي، إن الرئيس الأسبق عانى من مضاعفات مرضية خلال الـ24 ساعة الماضية، بعد إجراء عملية جراحية منذ أكثر من أسبوعين.

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قال فريد الديب، محامي أسرة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، إن أسرة مبارك متواجدة الآن داخل مستشفى المعادي العسكري، لبحث ترتيبات الجنازة، وما إذا كانت عسكرية أم مدنية.

وأضاف الديب، في تصريحات لمصراوي، الثلاثاء،" أسرة الرئيس الراحل تلقت اتصالات هاتفية من شخصيات من الدول العربية للتأكد من خبر الوفاة، وكيفية تقديم واجب العزاء".

فريد الديب: أسرة مبارك تبحث ترتيبات الجنازة وتشييعه لمثواه الأخير

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