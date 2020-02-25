رئيس جهاز مدينة السادات يُكرم 11عاملاً وموظفاً تقديرا لجهودهم

كتب- محمد عبدالناصر:

كرم المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، ١١ عاملاً وموظفاً بإدارة الزراعة بجهاز المدينة، تقديراً لجهودهم خلال الفترة السابقة ولبلوغهم سن التقاعد، وتحفيزاً للعاملين بالجهاز على بذل مزيد من الجهد والعطاء لخدمة المدينة.

كما أثنى غنيم، على الجهد والعمل المبذول الذى يقوم به عمال الزراعة لإظهار المدينة بصورة مشرفة، كما عبر المكرمون عن سعادتهم، لما لاقوه من تقدير من رئيس الجهاز والحضور، والتقليد الرائع الذى ترك بذاكرتهم لحظات لن تنسى.

جدير بالذكر أنه حضر مراسم التكريم مديرو الإدارات المختلفة، وعدد من العاملين بالجهاز، وذلك ف جوٍ مليء بالسعادة والبهجة لتكريم زملائهم الذين بلغوا السن القانونى للمعاش.