"الإسكان": صب أسقف الدور الأول بعمارات"JANNA"بمدينة ملوي الجديدة

كتب - محمد عبدالناصر:

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بإنه تم البدء في أعمال صب الخرسانة المسلحة لأسقف الدور الأول علوى بعددٍ من العمارات بمشروع"JANNA" للإسكان الفاخر بمدينة ملوى الجديدة، وجارٍ استكمال باقي الأعمال بالعمارات بالمشروع، تمهيدًا للانتهاء من أعمال الهيكل الخرساني للعمارات وبدء الأعمال الأخرى.

وأضاف وزير الإسكان في بيان اليوم الثلاثاء، أن ذلك يأتى فى إطار الالتزام بتنفيذ المشروعات في المواعيد المقررة، واستكمالاً لتنفيذ الأعمال بالمرحلة الأولى بمدينة ملوي الجديدة على مساحة 880 فدانا، حيث تم التنبيه على جميع الشركات العاملة بالمدينة بزيادة معدلات التنفيذ حتى الانتهاء من جميع الأعمال في أسرع وقت، مشيرًا إلى أن حجم الاستثمارات التي تم ضخها بالمدينة حتى الآن بلغ نحو 100 مليون جنيه.

وأوضح المهندس محمد أحمد الدكروى، رئيس جهاز مدينتي ملوي والفشن الجديدتين، أنه جارٍ تنفيذ 34 عمارة ( أرضي + 7 ادوار متكررة) بإجمالي 1088 وحدة سكنية نموذج " JANNA" بمدينة ملوي الجديدة، موضحًا أنه تم الانتهاء من أعمال الحفر والخرسانة العادية والأساسات لمعظم العمارات، بالإضافة إلى الانتهاء من أعمال الخرسانة المسلحة لأسقف الدور الأرضى لعدد 17 عمارة، بإجمالى كمية (٢٠٠٠٠م٣) خرسانة تم صبها بالمشروع حتى الآن.