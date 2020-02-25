أكثر الكلمات إنتشاراً

وفاة مبارك أسعار السجائر الأهلي والزمالك فيروس كورونا محمد رمضان منع المهرجانات أسعار الذهب سد النهضة الطقس

أبوتريكة ينعى الرئيس الأسبق حسني مبارك.. ماذا قال؟

01:23 م الثلاثاء 25 فبراير 2020
أبوتريكة ينعى الرئيس الأسبق حسني مبارك.. ماذا قال؟

الرئيس السابق حسني مبارك

كتب - أحمد عبدالمنعم:

نعى اللاعب الدولي السابق محمد أبو تريكة الرئيس الأسبق حسني مبارك، منذ قليل.

وكتب أبوتريكة على صفحته على الفيسبوك منذ قليل: "‏رحم الله رئيس مصر الأسبق حسني مبارك، وغفر الله له، وتجاوز عن سيئاته، وخالص التعازي للأسرة، ورحم الله الجميع".

تُوفي، صباح اليوم الثلاثاء، الرئيس الأسبق حسني مبارك عن عمر يناهز 92 عاما، بعد صراع مع المرض.

Capture ab

حسني مبارك وفاة حسني مبارك وفاة مبارك محمد أبوتريكة

الخبر التالى:

"الإسكان": صب أسقف الدور الأول بعمارات"JANNA"بمدينة ملوي الجديدة
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:رئاسة الجمهورية تنعي حسني مبارك