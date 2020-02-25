بسبب الشبكة الكهربائية.. عطل في الخط الأول بمترو الأنفاق
12:36 م الثلاثاء 25 فبراير 2020
كتب- محمود مصطفى:
انقطعت الشبكة الكهربائية الهوائية بمحطة غمرة بالخط الأول اتجاه حلوان بمترو الأنفاق.
وقررت إدارة مترو الأنفاق، تشغيل المترو من محطة المرج الجديدة إلى محطة الدمرداش بالاتجاهين ومن محطة الشهداء إلى محطة حلوان في الاتجاهين،
ومن محطة الدمرداش إلى محطة الشهداء خط "مفرد طالع نازل".
وبحسب بيان الثلاثاء، يجرى الآن إصلاح العطل.
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