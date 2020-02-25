أسامة هيكل: إعلام الدولة يجب أن يبحث عن التأثير والمصداقية وليس الإعلانات

كتب- مصطفى علي:

استضاف المجمع العلمي برئاسة الدكتور فاروق إسماعيل، وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل، في ندوة تحدث فيها هيكل حول محاور عديدة منها السياسة الإعلامية لوزارة الإعلام، كما تم تكريمه خلال اللقاء بإهدائه درع المجمع العلمي.

وأكد هيكل أنه فضّل الظهور للمرة الأولى بعد توليه الوزارة والحديث عن سياسة الوزارة من خلال التواجد بالمجمع العلمي لما يكنه للمجمع والعلم والعلماء من تقدير كبير، وأنه لابد من إعادة النظر لأنه يعيب الإعلام أنه "ليس صانعا للأمل"، وأن مصر تذخر بمشروعات مهمة لابد من التعريف بها وإلقاء الضوء عليها، ويكفي شبكة الطرق التي استحدثت في محافظات مصر، ولا يستطيع الإعلام حتى الآن أن يقول للمواطن ماذا يحدث من أجل مصلحته، فمشروع مثل العاصمة الإدارية لم يستطع الإعلام ربطه بمستقبل المواطن.

وخلال الندوة تحدث وزير الإعلام عن استحالة فكرة المنع حاليا، وأنه لا يصلح في هذا التوقيت والعصر أن يتم منع أي أخبار أو تصريحات.

وأشار هيكل إلى أن الإعلام صناعة لها مدخلات ومخرجات من بينها الخدمي والتجاري، وما يهمني هو التأثير في المواطن وبالطبع فإن إعلام الدولة لا يلهث وراء الإعلانات، وينبغي أن يبحث عن التأثير والمصداقية ويظل تليفزيون الدولة هو الأصدق.

وأكد أنه فتح المجال أمام الدراما من خلال مهام المجلس الأعلى للإعلام والتى تضم 24 اختصاصًا سيستمر خلال الفترة المقبلة.​