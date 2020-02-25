وزير التموين: نعمل على إرجاع شعار "الزبون دائما على حق"

كتب - محمد سامي:

شدد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، على ضرورة إعطاء المستهلك فاتورة معتمدة عند الشراء، حتى لا يضيع حقه، مؤكدا أن دور الوزارة وأجهزتها هو خدمة المواطن وإرجاع شعار "الزبون دائما على حق".

جاء ذلك خلال زيارة الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، لمقر جهاز حماية المستهلك بالقرية الذكية، للمشاركة في فعاليات مبادرة "أسبوع صديق المستهلك"، وهي مبادرة وطنيه جديدة أطلقها جهاز حماية المستهلك لحل شكاوى المواطنين.