شركة "مياه المنوفية" تُدرب 4120 من العاملين بالإدارات المختلفة

كتب- محمد عبدالناصر:

صرح المهندس محمد نجيب صالح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، بأن مركز التدريب بالشركة، استقبل 4120 متدرباً في عدة دورات تدريبية مختلفة بلغت 333 دورة متنوعة، حيث ضمت تلك الدورات عدداً من الفنيين والإداريين والعاملين بالقطاع المالي والتجارى وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى تنفيذ التدريب الخارجي وورش العمل لجميع المتدربين.

وأشار نجيب إلي أن المركز حقق طفرة ملموسة من أجل الارتقاء بالمستوى المهني لجميع العاملين بالشركة، بعد أن تم تدعيمه بمختلف الأجهزة الحديثة وإعداد قاعات التدريب المختلفة اللازمة لإجراء التدريبات النظرية والعملية به.

وأكد أن الشركة تضع نصب أعينها العنصر البشري من خلال الاهتمام بالسلوكيات والمعارف للعاملين، وتحسين عملية التوافق بين خصائص العامل ومتطلباته الوظيفية للوصول إلى الأهداف المرجوة، تنفيذا لسياسة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي فى ذات الشأن.