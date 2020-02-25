وزير الزراعة: فتح أسواق الأرجنتين وأستراليا أمام الموالح والتمور المصرية

كتب- أحمد مسعد:

قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الحجر الزراعي نجح في فتح سوق الموالح بدولة الأرجنتين أمام الصادرات المصرية لأول مرة، وأيضا فتح السوق الأسترالية أمام التمور المصرية.

جاء ذلك في تقرير تلقاه الوزير، اليوم الثلاثاء، من الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، حول الجهود المبذولة لفتح أسواق جديدة أمام الحاصلات الزراعية المصرية، وذلك من خلال التفاوض مع سلطات الحجر الزراعي بدول العالم المختلفة، والتوافق مع اشتراطات الاستيراد الفنية اللازمة لنفاذ المنتجات المصرية الزراعية لتلك الأسواق.

وأضاف القصير: "أن فتح الأسواق الأرجنتينية والأسترالية جاء بعد عملية تفاوض طويلة اشتملت على استقبال وفود فنية من الدولتين وزيارات ميدانية للاطلاع على نظام الإنتاج والتصدير والفحص الحجري؛ لتلبية اشتراطات الصحة النباتية للدولتين"، مشيرًا إلى أن هذه الجهود توجت بالنجاح، وبناءً عليه تم إصدار التعليمات الفنية للبدء في التصدير بالفعل.

وأوضح أن ذلك يأتي في إطار توجه الدولة نحو زيادة الصادرات لما لذلك من أبعاد متعددة المحاور في دعم الاقتصاد الوطني والاحتياطي النقدي الأجنبي، مؤكدًا أن الوزارة تسعى إلى فتح أسواق جديدة أمام الصادرات الزراعية المصرية، والتي تشهد حاليًا طفرة كبيرة وتغزو معظم الأسواق العالمية، مما يؤكد جودتها سواء للتصدير أو للسوق المحلي.​