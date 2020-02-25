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مستشار رئيس الوزراء يكشف سبب انقطاع مياه الشرب في القاهرة الجديدة

04:02 ص الثلاثاء 25 فبراير 2020
مستشار رئيس الوزراء يكشف سبب انقطاع مياه الشرب في القاهرة الجديدة

انقطاع المياه

كتب- عاطف مراد:

كشف هاني يونس، مستشار رئيس الوزراء، على صفحته الرسمية في "فيس بوك" سبب انقطاع المياه عن مناطق متفرقة في القاهرة الجديدة.

وأوضح يونس، ردًا على تساؤلات سكان القاهرة الجديدة، أنه تم قطع المياه نظرًا لارتفاع كمية الأمطار التي سقطت في القاهرة الجديدة، التي لم تستوعبها كافة شبكات الصرف.

وأشار مستشار رئيس الوزراء، إلى نجاح العاملين بهيئة الصرف الصحي بواسطة معداتهم، في التعامل مع ارتفاع نسبة المياه التي سقطت بمعظم المناطق، وتم إعادة المياه مرة أخرى.

انقطاع المياه القاهرة الجديدة فيسبوك هيئة الصرف الصحي

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