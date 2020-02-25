مدير أتوبيس الزمالك: التحركات مُراقبة بـ"GPS".. ولم يتواصل معنا أحد

كتب- أحمد جمعة:

كشف إسلام طرخان، مدير السياحة بالشركة المالكة للأتوبيس الناقل لفريق الزمالك إلى ستاد القاهرة، أن تحركات حافلة الزمالك في طريقها للقاء القمة كانت مراقبة بـ"GPS"، وفقًا لتعليمات وزارة السياحة بشأن الحافلات السياحية.

وقال طرخان في تصريحات لـ"مصراوي"، صباح الثلاثاء: "التحركات مراقبة بـGPS ولدينا خط السير مسجلًا في الشركة".

وأوضح أن سائق الشركة لا يكون مسؤولًا عن تحديد خط السير، بل سار وفقًا لما طلبه إداري نادي الزمالك، مضيفًا: "قال للسائق انزل من كوبري أكتوبر الناس عاوزة تدخل الحمام، واستجاب له قبل أن يأمره بالعودة إلى مقر النادي مجددًا".

وأشار طرخان إلى أن الحافلة وصلت مقر نادي الزمالك في تمام الساعة 3:50 دقيقة عصر الاثنين، وتم تحديد موعد تحركها الساعة 4:30 عصرًا وركب بعض اللاعبين والإداريين والعمال، متابعًا: "الأتوبيس كان على كوبري أكتوبر وطلبوا من السائق دخول بنزينة في رمسيس، ودخل اللاعبون الحمام لتغيير الملابس، ثم التقطوا صورًا مع بعضهم البعض، وعقب ذلك طلب إداريو الزمالك من السائق العودة مرة أخرى إلى مقر النادي مصطحبًا معه العمال، لكن بدون اللاعبين".

وقال إنه لم يتواصل معه أحد من اتحاد الكرة أو نادي الزمالك خلال الساعات الماضية.​