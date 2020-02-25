​بعد الأمطار وانخفاض الحرارة.. الأرصاد تعلن موعد تحسن حالة الطقس

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إن انخفاض درجات الحرارة مستمر حتى نهاية اليوم الاثنين في ظل استمرار فرص سقوط الأمطار على القاهرة والسواحل الشمالية ومناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر.

وأضاف شاهين، إن حالة التحسن في الأحوال الجوية تبدأ على القاهرة مساء غد الثلاثاء، والأربعاء على كل المناطق، في ظل غياب فترة سطوع آشعة الشمس.

وأشار إلى أن درجات الحرارة تبدأ في التحسن بداية من يوم الأربعاء، حيث تسجل على القاهرة والوجه البحري 21 - 9، السواحل الشمالية 12 - 10، شمال الصعيد 22 - 8، جنوب الصعيد 24 - 11، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 23 15.

وكانت شهدت السواحل الشمالية والقاهرة اليوم الاثنين سقوط أمطار بشكل غزير، في ظل توقع الهيئة زيادة كمية الأمطار خلال الساعات المقبلة.