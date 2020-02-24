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الصرف الصحي: سقوط 5 ملايين متر مكعب أمطار.. والشبكة استوعبت 4 فقط

10:24 م الإثنين 24 فبراير 2020
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كتب- محمد نصار:

قال المهندس عادل زكي رئيس هيئة الصرف الصحي في القاهرة، إن شبكة الصرف بالعاصمة تستطيع تحمل أمطار كثافتها 5 أمتار، مضيفًا أن الأمطار التي سقطت اليوم على القاهرة والجيزة قدرت كثافتها بـ20 مترًا.

وأضاف زكي في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن كمية الأمطار التي سقطت اليوم بلغت 5 ملايين متر مكعب، موضحًا أن شبكة الصرف الصحي استوعبت منها 4 ملايين متر مكعب، ومليون ونصف المليون متر مكعب، على أقل تقدير لم تتحملهم الشبكة.​

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الطقس السيئ هيئة الصرف الصحي سقوط أمطار الطقس الأرصاد

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