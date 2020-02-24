غدًا.. وزيرة الثقافة تفتتح الدورة الـ41 من المعرض العام للفنون التشكيلية

كتب- محمد عاطف:

تفتتح الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، يرافقها الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية، الدورة الحادية والأربعين للمعرض العام، غدًا الثلاثاء، في تمام الساعة السابعة مساءً بقصر الفنون، بحضور الفنان الدكتور أحمد عبدالكريم القوميسير العام والسادة أعضاء لجنة اختيار الأعمال، وداليا مصطفى رئيس الإدارة المركزية لمراكز الفنون وعدد من الفنانين والنقاد.

وقالت عبدالدايم: "يعود المعرض العام في دورته الحادية والأربعين للاحتفاء بمبدعي الحركة التشكيلية المصرية حيث تتجدد التطلعات باستمرار ديمومة التألق لأحفاد أعرق حضارات التاريخ التي كان التشكيل أحد أسباب خلودها".

وأضافت: "يأتي هذا المحفل البارز على خريطة الفعاليات الفنية السنوية ليجري الحوار بين أسماء وأجيال وتجارب تجتمع كلها لترسم مشهدًا يعكس تعدد ألوان التشكيل المصري الذي أورث الإنسانية أعمالاً تعبر عن القيمة العظيمة للرسالة الفنية وقدرتها على السمو بالوجدان والإرتقاء بالمشاعر".

