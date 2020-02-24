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البابا تواضروس يفتتح مؤتمر كهنة مصر القديمة

09:34 م الإثنين 24 فبراير 2020
البابا تواضروس يفتتح مؤتمر كهنة مصر القديمة

مؤتمر كهنة مصر القديمة

كتب- مصطفى علي:

افتتح قداسة البابا تواضروس الثاني، اليوم الاثنين، المؤتمر السنوي لمجمع كهنة كنائس قطاع مصر القديمة والمنيل وفم الخليج والمنعقد بمركز لوجوس البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون بحضور نيافة الأنبا يوليوس الأسقف العام للقطاع ذاته.

وشارك قداسة البابا في المؤتمر بمحاضرة افتتاحية حملت عنوان "الأبوة الروحية".
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مؤتمر كهنة مصر القديمة البابا تواضروس مركز لوجوس البابوي دير القديس الأنبا بيشوي وادي النطرون

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