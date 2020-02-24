البابا تواضروس يفتتح مؤتمر كهنة مصر القديمة

كتب- مصطفى علي:

افتتح قداسة البابا تواضروس الثاني، اليوم الاثنين، المؤتمر السنوي لمجمع كهنة كنائس قطاع مصر القديمة والمنيل وفم الخليج والمنعقد بمركز لوجوس البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون بحضور نيافة الأنبا يوليوس الأسقف العام للقطاع ذاته.

وشارك قداسة البابا في المؤتمر بمحاضرة افتتاحية حملت عنوان "الأبوة الروحية".



​