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محافظة القاهرة تدفع بسيارات إضافية لرفع المياه بمدينة نصر

08:46 م الإثنين 24 فبراير 2020
محافظة القاهرة تدفع بسيارات إضافية لرفع المياه بمدينة نصر

سيارات رفع المياه- أرشيفية

كتب- محمد نصار:

قرر اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، تدعيم الأجهزة التنفيذية الموجودة لشفط مياه الأمطار بمنطقة المنصة بـ 25 شفاطًا للمساعدة في سرعة شفط المياه بالمكان.

وتواجد محافظ القاهرة والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، في منطقة المنصة بمدينة نصر لتفقد أعمال شفط مياه الأمطار يرافقه رئيسي شركتي المياه والصرف الصحي.

كما يجري المحافظ جولات مستمرة بعدد من مناطق القاهرة للتأكد من التعامل الفوري مع مياه الأمطار.

سيارات رفع المياه خالد عبدالعال مدينة نصر

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