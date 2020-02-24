البرلمان الروماني يلغي تصويتًا لمنح الثقة لرئيس الحكومة المعين

بوخارست - (د ب أ)

ألغى برلمان رومانيا، اليوم الاثنين، في اللحظة الأخيرة تصويتًا كان من المقرر إجراؤه بطرح الثقة في رئيس الوزارء المكلف لودوفيتش أوربان، بعد صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا.

ويشار إلى أنه تم الإطاحة بأوربان، الذي يتزعم الحزب الوطنى الليبرالى المعارض، في تصويت بسحب الثقة يوم 5 فبراير.

ويتولى أوربان حاليًا منصب رئيس الوزراء المؤقت.

وقد رشح الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس، أوربان لتولي رئاسة الوزراء مرة أخرى. وكان يوهانيس قد قال إنه سيفعل ذلك مرة أخرى في حال فشل أوربان في نيل ثقة البرلمان في التصويت الذي من المقرر إجراؤه اليوم.

ويبدو أن هذا الترشيح المتكرر من جانب الرئيس الروماني لأوربان هو بمثابة تحد للمعارضة من أجل التصويت بمنح أوربان الثقة مرة أخرى بصلاحيات كاملة، أو الذهاب إلى انتخابات مبكرة تريد المعارضة تجنبها.

وعقب حل الحكومة، يبقى أمام البرلمان محاولتان و 60 يومًا لانتخاب رئيس وزراء جديد أو الذهاب إلى انتخابات مبكرة.

لكن المحكمة الدستورية قضت بأن الترشيح المتكرر لأوربان يمثل انتهاكا للدستور.