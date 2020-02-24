"النواب" يهنئ ماريان عازر لاختيارها عضوًا في المجلس الاستشاري للتكنولوجيا بمؤسسة "ايساكا"

القاهرة- (أ ش أ):

هنأ رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال، النائب ماريان عازر على اختيارها عضوًا في المجلس الاستشاري الدولي للتكنولوجيا في مؤسسة ايساكا (ISACA) العالمية المعنية بتدقيق ومراقبة نظم المعلومات.

وقال عبدالعال، خلال الجلسة العامة للمجلس، اليوم الاثنين، إن المجلس الاستشاري مؤسسة دولية مرموقة تستهدف تحقيق الحوكمة وإدارة المعلومات والمخاطر، وهو منصب مهم لخدمة المجتمع في مجال التكنولوجيا.

وأعربت النائب ماريان عازر عن خالص الشكر على تهنئتها وعلى الدعم المستمر للبرلمان الذي تعتز به.

وتم اختيار ماريان عازر عضوًا في المجلس الاستشاري الدولي للتكنولوجيا في مؤسسة (ايساكا) العالمية، وهي مؤسسة أمريكية لا تهدف للربح تضم أكثر من 140,000 عضو في 180 دولة تأسست عام 1969.

يشارك المجلس الاستشاري للتكنولوجيا الناشئة مع مؤسسة ISACA Global لتحديد التقنيات الناشئة وتطبيقها في الصناعة، وتساعد ايساكا الممتهنين حول العالم لتطبيق وبناء الثقة في المجتمع الرقمي المتنامي في العالم من خلال تقديم أفكار ومعلومات متطورة ومعايير بالإضافة إلى بناء جسور التواصل بين المحترفين حول العالم مع منح شهادات مهنية معترف بها دوليًا.

يذكر أن ماريان أمير عازر حاصلة على الماجستير والدكتوراة في هندسة الاتصالات والالكترونيات في مجال تأمين المعلومات، هي رئيس لجنة المرأة والشباب في البرلمان الدولي للتسامح والسلام ورئيس مجلس إدارة ايساكا العالمية (ISACA) في مصر.

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