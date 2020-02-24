الوطنية للصحافة تعلن أسماء المرشحين في انتخابات مجالس إدارات المؤسسات القومية

القاهرة- (أ ش أ):

أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة، الكشوف النهائية للمرشحين لخوض الانتخابات على عضوية مجالس الإدارت والجمعيات العمومية بالمؤسسات الصحفية القومية، وتم موافاة المؤسسات، صباح اليوم الاثنين، بكشوف المرشحين لتعليقها في أماكن واضحة بالمؤسسات.

وتجرى الانتخابات في 8 مؤسسات صحفية قومية هي وكالة أنباء الشرق الأوسط، والأهرام، وأخبار اليوم، ودار التحرير، وروزاليوسف، ودار المعارف، ودار الهلال، والشركة القومية للتوزيع.

وجاءت قائمة المرشحين لانتخابات مجلس الإدارة "صحفيين" كالتالي:

صلاح الدين مغاوري محمد شعبان

إبراهيم رجب علي إبراهيم

محمد محمد رضا منصور أحمد

سحر حسن إبراهيم محمد

أحمد عزمي محمد علي حسنين

عاطف صلاح أنور خليل

عبدالخالق محمد فريد

مجلس إدارة "إداريين"

محمد صالح محمد صالح

سمير محمود مجاهد سلامة

علا محمد محمد فتح الباب

سيد عبدالحميد سيد فرج الله

أحمد منصور عباس إبراهيم

عصام رضا فصيح حسن شاهين

أميرة محمد محمود شحاته

عبدالجواد عبداللطيف عبدالجواد

كمال احمد كمال الدين التهامي

محمد احمد عبدالعاطي محمد

محمد صالح محمد صالح

مجلس الإدارة عن: "العمال"

أسامة عبدالنبي عبدالفضيل عبدالسلام

محمود أحمد عبد الحميد محمد

هيثم حلمي محمد سلطان

جمعية عمومية "صحفيين"

أيمن محمود مصطفى القاضي

هيثم محمد عبدالغني أحمد

خالد برعي صلاح محمدين العيسوي

محمد علي أحمد محمد

هبة محمود أبو بكر يوسف





جمعية عمومية " إداريين "

أحمد توني زكي سليمان

رامي محمدي إبراهيم العدلي

عبدالرحمن مهدي محمد

مصطفى كسبان محمد أحمد

سعيد علي عبدالصبور موسي

وليد عبدالنبي محمود مرسي

ياسر عبدالرحمن محمد حسن الجمل

جمعية عمومية " عمال "

إبراهيم محمد إبراهيم إسماعيل

باسم فوزي محمد إسماعيل

كريم علي أحمد أحمد

محمد محمد حافظ العزب ​