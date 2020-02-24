علي عبدالعال: مجدي يعقوب يحظى باحترام قيادات الدولة المصرية

كتب- ميرا إبراهيم وأحمد علي:

أشاد الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، اليوم الاثنين، بدور الدكتور مجدي يعقوب في خدمة الوطن والإنسانية، مؤكدًا أنه يحظى باحترام كل قيادات الدولة المصرية ومن جميع المصريين.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، أثناء مناقشة تعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.

وأبدى عبدالعال، اعتراضه على ما ذكر حول ماعاناة الدكتور يعقوب من التمييز الديني، وقال: "أول مرة أسمع هذا الكلام، يعقوب قيمة علمية كبيرة، وله كل الاحترام والتقدير".

وتابع: "من يقترب من هذا الرجل، لابد أن ينحني للجانب الإنساني الذي يتمتع به، وأنا من أشد المتعصبين إليه لأنه بلدياتي".

وأشار عبدالعال، إلى أن المجلس مستعد لاستقبال يعقوب في أي وقت بالجلسة العامة للبرلمان، مشيرًا إلى أنه سيتواصل مع رئيس الحكومة لتقديم التسهيلات اللازمة لإنشاء مركز القلب في مدينة السادس من أكتوبر.

وطالب عبدالعال، بإعفاء مركز مجدي يعقوب للقلب من الضرائب أو الرسوم، باعتباره يقدم خدمة مجانية لطبقات فقيرة في المجتمع.

ووجّه عبدالعال، طلبًا خلال الجلسة العامة بحضور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة تسهيل جميع الإجراءات التي يحتاجها المركز الذي يقام حاليًا في مدينة 6 أكتوبر.​