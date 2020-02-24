عبد العال يطالب بمنح تراخيص البناء لمكاتب هندسية خارج المحليات

كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

أكد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن منح تراخيص البناء في تعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، للمكاتب الهندسية بالمحليات تتسبب في استمرار مخالفات البناء.

وطالب عبد العال، خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الإثنين، التي تناقش تعديلات القانون من حيث المبدأ، بإسناد منح تراخيص البناء للمكاتب الاستشارية الهندسية خارج المحليات على غرار التراخيص الصناعية.

وقال عبد العال: أرى ألا تعطى اختصاصات تراخيص البناء للإدارات الهندسية في الإدارة المحلية، جربناها على مدار سنوات وفشلت والجميع في القاعة يقر بذلك، لأنه لو منحناها لهم طالب الترخيص سيخالف.

وتابع علي عبد العال هجومه على المحليات وما تعانيه من مشكلات، قائلا: "المحليات اللي داخل فيها مفقود والخارج منها انتو عارفين".