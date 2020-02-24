أكثر الكلمات إنتشاراً

أسعار السجائر الأهلي والزمالك فيروس كورونا محمد رمضان منع المهرجانات أسعار الذهب سد النهضة الطقس

عبد العال يطالب بمنح تراخيص البناء لمكاتب هندسية خارج المحليات

05:43 م الإثنين 24 فبراير 2020
عبد العال يطالب بمنح تراخيص البناء لمكاتب هندسية خارج المحليات

الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب

كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

أكد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن منح تراخيص البناء في تعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، للمكاتب الهندسية بالمحليات تتسبب في استمرار مخالفات البناء.

وطالب عبد العال، خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الإثنين، التي تناقش تعديلات القانون من حيث المبدأ، بإسناد منح تراخيص البناء للمكاتب الاستشارية الهندسية خارج المحليات على غرار التراخيص الصناعية.

وقال عبد العال: أرى ألا تعطى اختصاصات تراخيص البناء للإدارات الهندسية في الإدارة المحلية، جربناها على مدار سنوات وفشلت والجميع في القاعة يقر بذلك، لأنه لو منحناها لهم طالب الترخيص سيخالف.

وتابع علي عبد العال هجومه على المحليات وما تعانيه من مشكلات، قائلا: "المحليات اللي داخل فيها مفقود والخارج منها انتو عارفين".

مجلس النواب علي عبد العال قانون البناء المكاتب الهندسية

الخبر التالى:

البرلمان يوافق نهائيًا على تعديل قانون القيمة المضافة لزيادة أسعار السجائر
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:رسميا.. مصلحة الضرائب تعلن الأسعار الجديدة للسجائر (جدول)