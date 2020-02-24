"قوى النواب" ترفض تعديلات قانون قطاع الأعمال العام

كتبت- ميرا إبراهيم:

أكد جبالي المراغي، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن تعديلات وزارة قطاع الأعمال على القانون رقم 203 بشأن قطاع الأعمال العام، تؤثر على العاملين واللجان النقابية، وتؤدي لتقليص العضوية في الحركة العمالية المصرية.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة التعديلات الواردة في القانون، حيث رفض أغلب النواب التعديلات لما تمثله من إهدار لحقوق العاملين في مجالس إدارات الشركات.



وحذرت مايسة عطوة، من أن التعديلات تعطل دور العمل النقابي، بما يؤدي لإضعاف الحركة النقابية، وغياب تأثيرها القوي.

وطالب محمد وهب الله، بعمل حوار مجتمعي على هذه التعديلات قبل إصدارها، لسماع رأي العمال والاستفادة من أفكارهم، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما يؤكد على تنمية العمل والصناعة ومصالح العمالة المصرية والحفاظ علي حقوقها التي كفلها الدستور والقانون.​