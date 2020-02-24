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مفيش فايدة.. عبدالعال ينتقد التفاف النواب حول الوزراء ويحذر من توقيع الأوراق

04:13 م الإثنين 24 فبراير 2020
مفيش فايدة.. عبدالعال ينتقد التفاف النواب حول الوزراء ويحذر من توقيع الأوراق

الدكتور علي عبدالعال

كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

انتقد الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، محاولة عدد من النواب، الحصول على توقيع الوزراء، على الطلبات المتعلقة بدوائرهم الانتخابية، داخل قاعة المجلس، قائلا: "مفيش فايدة".

وطالب عبدالعال خلال الجلسة العامة، لمجلس النواب، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين، الوزراء المشاركين في أعمال الجلسة بعدم التوقيع على أي ورقة، للنواب أثناء سير الجلسة.

كما انتقد رئيس المجلس محاولة أحد الأعضاء الجلوس على مقاعد الوزراء، موجها حديثه له: "انت عايز تقعد مكان الوزراء ليه؟".​

علي عبدالعال مجلس النواب مشروعات القوانين

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