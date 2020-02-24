"الطيران" تكشف إجراءاتها الوقائية من فيروس كورونا أمام البرلمان

كتب - أحمد علي:

عقدت لجنة السياحة والطيران، اجتماع اليوم الاثنين، برئاسة عمرو صدقي، لمناقشة الإجراءات الوقائية التي اتخذتها المطارات المصرية، من أجل ضمان سلامة الركاب والعاملين بالمطارات في ظل انتشار فيروس كورونا بحضور ممثلين لوزارة الطيران المدني.

وقال أمجد عارف مستشار وزير الطيران المدني، إنه تم رفع درجات الاستعداد لإجراء الكشف الطبي للركاب وتطبيق أعلى درجات الوقاية، وفقًا للإجراءات والقواعد التي عرضتها منظمة الصحة العالمية.

ولفت مستشار وزير الطيران، لعقد اجتماعات للجنة العليا للسلامة والصحة المهنية، لمناقشة الإجراءات الاحترازية المتخذة وسيناريوهات التعامل مع الأزمة وتقييم المخاطر والتنسيق مع الجهات المعنية.

وأشار إلى استمرار التنسيق مع وزارة الصحة لاتباع الطرق الواجبة في التعامل مع الفيروس بشكل يومي والمتابعة مع الحجر الصحي واتباع الإجراءات الواجبة لتحقق السلامة و الصحة المهنية و التوعية بتعليمات الحجر الصحي و و السلوكيات الصحية السليمة الخاصة بالأطعمة و السلوكيات.

و لفت مستشار وزير الطيران، لاتخاذ الإجراءات الصحية الاحترازية الفورية بالنسبة للدول التي تفشى المرض فيها، للتأكد من سلامة الركاب القادمين منها بخلاف تطهير الطائرة والأسطح والجدران والأسطح الناعمة، وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية.

وتابع:"تم توفير كمامات الأنف والفم والقفازات والتخلص منها بعد التعامل مع المسافرين واتباع التعليمات الصحية بخصوص الوجبات بحيث تكون مطهية بشكل جيد بخلاف توفير طاقم طبي لمتابعة الأوضاع".



و اشار الملاح أشرف حافظ مندوب ميناء القاهرة الجوي، إلى التعاون المستمر مع الجهات المعنية في اتخاذ الإجراءات الاحترازية والتخلص الأمن من المخلفات وإبلاغ الحجر الصحي في أي حالة اشتباه.