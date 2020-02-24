من أمام المنصة.. محافظ القاهرة يتابع شفط مياه الأمطار

كتب- محمد نصار:

تابع اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، اليوم الاثنين، أعمال شفط مياه الأمطار بمنطقة المنصة بمدينة نصر، بحضور عدد من مسئولي الأجهزة التنفيذية للمحافظة، ورؤساء شركتي المياه والصرف الصحي.

وتعرضت القاهرة وعدد من المحافظات المصرية اليوم لموجة من الأمطار الغزيرة التي وصلت حد السيول في بعض المناطق.

وقال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس اليوم هو ذروة حالة التقلبات الجوية والتي بدأت أمس الأحد وتستمر حتى الثلاثاء، لافتًا إلى أن اليوم يشهد انخفاضًا في درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية بقيمة تصل لـ5 درجات.

وأضاف شاهين أن سقوط الأمطار سيكون أكثر غزارة وشدة على السواحل الشمالية والقاهرة، مقارنة بأمس الأحد، لافتًا إلى أن الأمطار على المناطق الجبلية في سيناء يمكن أن تصل لحد السيول.

وتابع: "الطقس مائل للبرودة خلال ساعات النهار شديد البرودة خلال فترات الليل، حيث تصل درجات الحرارة على القاهرة 15 - 11 والوجه البحري 14 - 11، والسواحل الشمالية 16 - 9، وشمال سيناء 16 - 10، لتبدأ درجات الحرارة في التحسن بداية من يوم الثلاثاء، حيث ترتفع من 3 إلى 4 درجات على أغلب الأماكن".

وأشار إلى أن فترات سطوع الشمس ستكون قليلة جدًا خلال الساعات المقبلة، على أن تبدأ حالة التحسن في الطقس على القاهرة مساء غدِ الثلاثاء، والأربعاء على كل المناطق.