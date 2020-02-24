البيئة تعقد اجتماعًا لبحث مشاركة القطاع الخاص في حملة "اتحضر للأخضر"

كتب- محمد نصار:

عقدت وزارة البيئة، اليوم الاثنين، اجتماعًا تشاوريًا لمسؤلي القطاع الخاص وعدد من المتطوعين بشأن تحديد إطار عام لمشاركتهم في مبادرة "اتحضر للأخضر"ن لنشر الوعي البيئي والتي أطلقتها الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، تحت رعاية رئيس الجمهورية، بحضور الدكتور حسين أباظة، مستشار وزارة البيئة للتنمية المستدامة ومسئولي الحملة وعدد من قيادات وزارة البيئة وممثلي القطاع الخاص.

وتناول الاجتماع أهمية تفعيل المشاركة المجتمعية للقطاع الخاص في الأنشطة البيئية المختلفة ضمن الحملة وتدعو إلى تغيير السلوكيات، وتحث المواطن على المشاركة في الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية والاستثمار فيها، لضمان استدامتها للأجيال القادمة، كما ناقش الاجتماع آليات مشاركة القطاع الخاص من خلال تحديد مسئوليات كل جهة لضمان تحقيق أهدف الحملة.

وأكد الدكتور حسين أباظة، مستشار وزارة البيئة للتنمية المستدامة، أن حملة "اتحضر للأخضر" لها ارتباط وثيق بالتنمية المستدامة، حيث أن الحفاظ على الموارد الطبيعية والاستثمار فيها هو جوهر فكرة التنمية المستدامة، ونظرًا لسعي أجهزة الدولة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة ووضعها للعنصر البيئي على قائمة أولوياتها فأصبحت الحاجة ملحة نحو ضرورة تضافر كافة جهود الدولة من قطاع حكومي وخاص ومجتمع مدني لرفع الوعي البيئي لدى فئات المجتمع المختلفة بضرورة الحفاظ على البيئة عن طريق تغيير بعض السلوكيات المؤثرة سلبيًا على البيئة بهدف تحسين الوضع المعيشي للمواطن.

وتضمن الاجتماع مناقشات بين كافة الجهات المشاركة حول خطة المبادرة خلال الفترة المقبلة ومراحلها المختلفة واقتراحات كل جهة مشاركة لسبل تنفيذ تلك الخطة، وأبدى المشاركون من القطاع الخاص رغبتهم في مساعدة الدولة على تنفيذ أنشطة تساهم في الحفاظ على البيئة، كما تم إلقاء الضوء على أهمية مشاركة الشباب في الحملة ودمجهم في العمل البيئي من أجل الحفاظ على البيئة وصون الموارد الطبيعية وحماية كوكب الأرض من الأخطار البيئية المؤثرة على التغيرات المناخية.