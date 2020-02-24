6 مارس.. أم كلثوم في دار الأوبرا بتقنية الهولوجرام لأول مرة

كتب- محمد عاطف:

تنظم دار الأوبرا المصرية، لأول مرة، حفلًا بتقنية الهولوجرام وذلك في الثامنة مساء الجمعة 6 مارس المقبل، على المسرح الكبير.

تتجسد خلال الحفل كوكب الشرق أم كلثوم لاستعادة أجواء زمن الفن الجميل، إيمانًا بأهمية مواكبة الطفرات التي حققتها التقنيات الحديثة ومخاطبة أبناء الوطن من خلالها خاصة بعد أن ظهر تأثيرها الواضح في الحياة اليومية.

أكدت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة أن تطويع الوسائل المتطورة يفتح آفاقا جديدة للإبداع المصرى العريق، متابعة أن الحفل يأتي إنطلاقا من ضرورة استخدام الأساليب الحديثة لجذب النشء والأجيال الجديدة بهدف مواجهة الابتذال وتوجيه الأنظار إلى التراث الراقي للفنون في طريق إعادة تشكيل وعى المجتمع، وعن اختيار أم كلثوم لتنفيذ الحفل الأول بروائعها المميزة.

وقالت إن سيدة الغناء العربي أحد أهم أيقونات الطرب في العالم العربي وتعد أعمالها نموذجًا للتفرد ولذلك ما زالت تحيا في وجدان الشعب المصرى والعربي.

من جانبه أكد الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية تقديم وزير الثقافة كافة أوجه الدعم والمساندة لإنجاح التجربة الجديدة مشيرًا إلى أنها إضافة مهمة لبرنامج الأوبرا.

وأشار إلى أن الحفل من إخراج جيهان مرسى وتحييه الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى حلمي وتجسد خلاله النجمتان مي فاروق وريهام عبد الحكيم شخصية أم كلثوم وقام بتصميم الديكور والإضاءة المهندسان محمود حجاج وياسر شعلان.​