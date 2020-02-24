شعراوي يستعرض جهود محافظة المنوفية في استرداد الأراضي والأصول غير المستغلة

كتب- محمد نصار:

استعرض اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، مع اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية،

المشروعات التنموية الجاري تنفيذها على أرض المحافظة، وذلك خلال زيارته اليوم إلى مقر المحافظة، بحضور نائب المحافظ، والسكرتير العام والمساعد، وعدد من مديري الإدارات بالديوان.

واستعرض المحافظ، خلال اللقاء، عددًا من الملفات أهمها الخطة الاستثمارية لمحافظة المنوفية للعام المالي (2019/2020)، وإجماليات الموقف التنفيذي لبرامج خطة المحافظة، ونسب الأنتهاء من تنفيذ خطة مديريات الخدمات للعام المالي (2019/2020)، وبلغت 96%، كما تم استعراض منظومة التقنين لأراضي أملاك الدولة منذ نوفمبر 2019 حتى فبراير 2020 بقيمة تحصيلية 62 مليون جنيه.

وأشار المحافظ، إلى أنه تم تسجيل 231 عقدًا على المنظومة الإلكترونية في (2019/2020)، مقارنة بالعام الماضي (2018/2019)، حيث تم تسجيل 62 عقدًا فقط.

كما تم استعراض ملف التصالح في بعض مخالفات البناء حيث بلغ إجمالي عدد الطلبات المقدمة 65241 طلبًا، بإجمالي رسوم 13 مليونًا و617 ألف جنيه مما جعل المحافظة من أولى المحافظات في عدد الطلبات المقدمة على مستوي الجمهورية.

وتابع: "تم إجراء حصر شامل ومراجعة أصول الدولة غير المستغلة بنطاق المحافظة وبحث إمكانية الاستفادة القصوى منها بما يُساهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، وبالنسبة للموجة الـ15 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية فقد تم إزالة 1487 حالة تعدي بمختلف جهات الولاية بزيادة 260% عن المستهدف وبالمقارنة بالموجة الـ14 حيث تم فيها تنفيذ نسبة 99% فقط".

وأشاد اللواء محمود شعراوي، بجهود المحافظة في تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية في مختلف القطاعات، وخاصة الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتنفيذ منظومة المخلفات الصلبة الجديدة، بما يعود بالنفع على الدولة والمواطنين.