رئيس جامعة الأزهر يحذر طلاب التربية العسكرية من حروب الجيل الرابع

كتب- محمود مصطفى:

تفقد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، اليوم الاثنين، دورات التربية العسكرية التي تنظمها الجامعة لطلابها بهدف تنمية مهاراتهم في شتى المجالات، ضمن متابعته الدائمة والمستمرة لكافة مؤسسات الجامعة، وحرصه على عقد اللقاءات الطلابية بهدف بث الوعي وتصحيح المفاهيم بين الطلاب والطالبات باعتبارهم شباب اليوم وقادة المستقبل.

وحذر رئيس الجامعة، خلال لقاءه اليوم الأحد، الطلاب من الشائعات التي يتم بثها بين الحين والآخر على منصات "التدمير الاجتماعي"، موضحا أن الكل يعرف حروب الجيل الرابع والخامس وهي تسعى لتدمير الأوطان، لذا عليكم أن تتصدوا لهؤلاء الذين يسعون للنيل من وحدة الوطن.

ونصح طلاب وطالبات جامعة الأزهر، بأن يكونوا أدوات خير دائما لنفع أنفسهم ومجتمعهم، وأن يبذلوا الجهد في التصدي للشائعات ودعوات الفرقة والتخريب، معلنا أن دورات التربية العسكرية تجري على مدار سنوات الدراسة وليس فيها إلزام في وقت محدد، مضيفا أنه جاري الآن تجهيز بنية تحتية رياضية.

وأشار إلى أن إدارة الجامعة سعت خلال الفترة الماضية لتزويد الحرم الجامعي بعدد من الكافتيريات، خدمة للطلاب والطالبات، يخصص عائدها لصندوق الخدمات الطلابية.

وشرح رئيس الجامعة، فلسفة بعض القرارات ومنها إعلان نتيجة كل فصل دراسي على حدة، موضحًا أن معظم نتائج الكليات تم إعلانها بالفعل، أما بعض الكليات التي يكون فيها عدد الطلاب كثير فجاري العمل على قدم وساق في الكنترولات للانتهاء منها وإعلانها خلال الأيام المقبلة.

وأكد أن الجامعة بتوجيهات ودعم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، تعمل ليل نهار من أجل مستقبل أفضل لطلابها في مختلف الكليات بالقاهرة والأقاليم.