الأربعاء.. مصر للطيران تستقبل الطائرة الرابعة طراز إيرباص A320Neo

تولوز - محمد عبيد:

يستقبل مطار القاهرة الدولي، بعد غد الأربعاء، الطائرة الرابعة الجديدة بحروف تسجيل SU-GFM من طراز إيرباص A320neo قادمةً من مصنع شركة إيرباص العالمية في مدينة تولوز بفرنسا من أصل 15 طائرة من عائلة طائرات A320neo تم التعاقد عليها لتشمل 8 طائرات من طراز الإيرباص A320Neo ، و7طائرات من طراز الإيرباص A321Neo لتكون بذلك أول شركة تُشغل معا طرازي A320neo وA220 من الطائرات الحديثة ذات الممر الواحد في أسطولها الجوي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وقال الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إنه في إطار خطة الدولة وتوجهات وزارة الطيران المدني لتطوير أسطول الناقل الوطني الرسمي وبالتعاون مع شركة إيرباص العالمية، وصل عدد طائرات إيرباص التابعة لأسطول مصر للطيران حاليا إلى 25 طائرة من بينها 9 طائرات من طراز 300-A220 ويأتي إضافة طرازي A320neo و A220 في إطار خطط الشركة لتحديث وتطوير جميع طائرات أسطولها ذات الممر الواحد.

وأضاف "عادل"، أن الطائرة توفر مستويات عالية من الراحة على جميع الدرجات من خلال الأجواء والإنارة المريحة، إلى جانب أحدث تقنيات الترفيه والاتصال بالإنترنت وخاصية الـ Live TV التي تتيح مشاهدة العديد من القنوات الأخبارية و الرياضية و غيرها لإعطاء تجربة مميزة للمسافرين على متنها، و يوجد شاشة شخصية في كل مقعد سواء علي درجة رجال الأعمال و الدرجة السياحية.

وتتمتع عائلة A320neo، بهيكل عريض يعد الأوسع ضمن فئة طائرات الممر الواحد وتحتوي الطائرة على أحدث التقنيات المبتكرة، بما فيها المقصورة الأفضل في القطاع وأحدث جيل من المحركات التي من شأنها توفير 20% في معدلات استهلاك الوقود عن كلّ مقعد.

وتمتاز A320neo بمستوياتٍ منخفضة من الانبعاثات، فضلاً عما تقدمه من مزايا صديقة للبيئة وقدرتها على الحد من الضوضاء الصادرة عنها بنسبة 50% مقارنةً بالجيل السابق، كما أنها تتميز بتحديد الصيانة لها بالأشهر وليس بعدد ساعات التشغيل وهذا يوفر علي شركة مصرللطيران التكلفة مما يتيح تحديد اسعار الرحلات ومدي تأثيرها علي التكلفة الربحية.

وتم تزويد طائرة مصر للطيران بمحركات من طراز LEAP-1A من شركة "سي إف إم إنترناشيونال"، فضلاً عن تصميم المقصورة الواسع المكون من درجتين وبما مجموعه 142 مقعداً بواقع 16 مقعد في درجة رجال الأعمال والتي توفر 48 بوصة (122 سنتيمتر) لكل مقعد، و126 مقعداً في الدرجة السياحية موفرة من 29 إلى 30 بوصة (74-76 سنتيمتر) للمقعد الواحد.