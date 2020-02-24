مساعد نائب رئيس "المجتمعات العمرانية" يتفقد شقق الإسكان الاجتماعي بحدائق أكتوبر

كتب- محمد عبدالناصر:

تفقد المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للتنمية وتطوير المدن، سير العمل بمشروع 266 عمارة "إسكان اجتماعي" بمدينة حدائق أكتوبر، يرافقه المهندس أشرف فتحي محمود، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، وجهاز المدينة والمشروع.

وتابع بهجات، خلال الجولة، أعمال تنسيق الموقع بالمشروع والتي تشمل (الأرصفة – اللاند سكيب – البردورات - الانترلوك)، وأعمال المرافق وتشمل شبكات مياه الشرب والصرف الصحي والغاز الطبيعي والطرق، مُشيدًا بما تم تنفيذه من أعمال ومطالبًا باستمرار بذل مزيد من الجهد لإنهاء المشروع بالصورة اللائقة، لتسليم المواطنين الوحدات كاملة المرافق والخدمات.

وقدَّم المهندس أشرف فتحي محمود، شرحًا وافيًا حول الموقف التنفيذي ونسب الإنجاز بالمشروع ومدى الالتزام بالخطة المتفق عليها لتسليم الوحدات السكنية للمواطنين تباعًا، بالتزامن مع قرب الانتهاء من معظم المباني الخدمية بالمنطقة مثل الأسواق التجارية والمدارس، وغير ذلك، لضمان جودة الحياه بالموقع.

وأشار فتحي، إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ سوق تجارية، وملعب ثلاثي، بموقع (266 عمارة) إسكان اجتماعي بالمدينة، وجار تنفيذ سوق أخرى بنسبة إنجاز بلغت أكثر من 80%، وتنفيذ مدرسة للتعليم الثانوي بنسبة إنجاز بلغت أكثر من 65%، ومبنى وحدة صحية بنسبة إنجاز بلغت حوالي 75%.