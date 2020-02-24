بعد إعلان انخفاض الأسعار.. تعرف على مستويات حج الجمعيات ومدة التقديم

كتب– يوسف عفيفي:

بدأت وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الأحد، في تلقي طلبات أعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في الحصول على تأشيرات الحج لأداء الفريضة، وفقًا للتعليمات المنظمة لحج أعضاء الجمعيات الأهلية لهذا العام.

وتستمر الوزارة في تلقي الطلبات حتى يوم 10 مارس المقبل، لمدة تبلغ 17 يومًا من الآن، مع تكثيف الجهود لتوفير أفضل الخدمات لحجاج الجمعيات، حيث تم الاستعداد مبكرا للموسم بما يحقق التميز في الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

وأعلنت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس مجلس إدارة المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، انخفاض أسعار حج الجمعيات للموسم الحالي، نتيجة انخفاض سعر الدولار، مع التأكيد على تقديم نفس الخدمة المتعارف عليها.

وقالت الوزير، في تصريحات تلفزيونية، إن هناك 4 مستويات للحج، وبلغ سعر المستوى الأول خلال العام الماضي 100 ألف جنيه، بينما بلغ السعر للمستوى الأدنى 63 ألف جنيه، وستنخفض الأسعار هذا العام.

وتتضمن برامج الحج للموسم الجديد 4 مستويات كالتالي:

ـ المستوى الأول: فنادق 5 نجوم بساحة الحرم في مكة المكرمة والمنطقة المركزية الشمالية في المدينة المنورة.

ـ المستوى الثاني: فنادق 4 نجوم بحد أقصى 800 متر في المنطقة المركزية، و5 نجوم بالمنطقة المركزية الشمالية بالمدينة المنورة.

ـ المستوى الثالث: فنادق 3 نجوم في المنطقة المركزية بحد اقصى 800 متر من الحرم، و4 نجوم بالمنطقة المركزية الشمالية بالمدينة المنورة.

ـ المستوى الرابع: فنادق مصنفة وتبعد عن الحرم المكي بنحو 1200 متر و3 نجوم في المنطقة المركزية الشمالية بحد أقصى 300 متر.

ووضعت الوزارة، شروطًا أمام المتقدمين للحصول على التأشيرات منها: أن يكون العضو مسجلًا في إحدى الجمعيات الأهلية "عضو (عامل أو منتسب)، وأن يكون العضو مسددًا للاشتراك السنوي للجمعية، وأن يكون "مـر" على قيد الجمعية عامًا على الأقل حتى 1/1/2020م، بالإضافة إلى عدم وقوع أي جزاءات على الجمعية نتيجة مخالفات ثبتت بحقها، وأن يكون المتقدم قادرًا على أداء مناسك الحج والاعتماد على نفسه، كما يشترط وجود مرافق لكبار السن لمن تجاوزت أعمارهم 75 عامًا، مع ضرورة وجود مرافق لـ"أصحاب الإعاقة" الكبيرة، كما يشترط في الحصول على التأشيرة، عدم أداء المواطن فريضة في الفترة منذ عام 2015 وفيما بعدها، مع عدم السماح للعضو بالتسجيل غير في جهة واحدة فقط من وزارات "التضامن ـ الداخلية ـ السياحة"، يلي ذلك تسجيل كافة بيانات الحجاج الراغبين في أداء فريضة الحج على بوابة الحج الموحدة المصرية.

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