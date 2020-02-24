الآثار تكشف أسعار تذاكر أول متحف للحضارة المصرية بالغردقة

كتب- محمد عاطف:

قال مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، إنه لأول مرة في محافظة البحر الأحمر، سيتمكن السائحون والزائرون من استكشاف الحضارة المصرية القديمة من مختلف العصور في متحف الغردقة، المقرر أن يفتتحه الدكتور خالد العناني وزير السياحة والأثار يوم السبت المقبل.

وأضاف عثمان، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط الأحد، أن المتحف سيعرض حوالي 1800 قطعة أثرية متنوعة من كل العصور، موضحًا أن متحف الغردقة يعد أحد أبرز المشروعات التي تنفذها الوزارة لأول مرة، بالشراكة مع القطاع الخاص، وتتولى الوزارة وحدها عملية الإدارة والإشراف علي المتحف.

وأشار إلى أن أبرز القطع الأثرية التي ستعرض في المتحف، هي تمثال للملكة ميريت آمون، ابنة الملك رمسيس الثاني، وهو أحد الكنوز التي كانت معروضة بالمتحف المصري بالتحرير وتم نقلها لمتحف الغردقة، وأوضح أن هذا التمثال يعتبر من روائع فن النحت في عصر الدولة الحديثة، مصورًا الجزء العلوي من تمثال للملكة مريت آمون، وهي تحمل في يدها عقد "المنات" الذي يستخدم للصلصلة في الاحتفالات الدينية لتبجيل الآلهات، لافتًا إلى أن التمثال عثر عليه داخل معبدها الصغير بالرامسيوم (المعبد الجنائزي لرمسيس الثاني).

وكشف رئيس قطاع المتاحف عن أسعار تذاكر دخول المتحف وهي 200 جنيه للأجنبي و100 جنيه للطالب الأجنبي، و80 جنيهًا للمصري و40 جنيهًا للطالب المصري.

ويعمل متحف الغردقة - الذي تم تصميمه طبقا للمعايير العالمية - على إبراز الجمال والرفاهية في الحضارة المصرية عبر العصور، حيث يشهد عرض قطع تجسد وسائل الراحة في المنازل وأثاثها وأدوات الزينة التي استخدمها المصري القديم من زينة شعر وملابس وكريمات وعطور وإكسسوارات، كما يتناول العرض المتحفي المظاهر الرياضية كالصيد النيلي والبري، إلى جانب الآلات الموسيقية وصور من حفلات بها رقص وعزف، بداية من العصر الفرعوني وحتى العصور الحديثة، في محاولة للربط بين الحضارات المختلفة.