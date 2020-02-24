أفلام محمد رمضان وإحالة نائب للجنة القيم.. أبرز أحداث البرلمان الأحد

كتب- أحمد علي:



شهد مجلس النواب، خلال الجلسة العامة واجتماعات اللجان النوعية، اليوم الأحد، عددًا من الأحداث المهمة، أبرزها الموافقة على قوانين حماية البيانات الشخصية، والسجون، والاتجار في المخدرات، كما وافقت اللجنة التشرعية على تعديلات قانون الشهر العقاري.

وشهدت الجلسة العامة اليوم، أداء النائب محمد أبو العينين، الفائز في الانتخابات التكميلية بالجيزة لليمين الدستورية، وشهدت الجلسة العامة توجيه انتقادات حادة لأفلام الفنان محمد رمضان والإشادة بلاعب المنتخب القومي محمد صلاح.

ويرصد "مصراوي" في التقرير التالي، أبرز ما حدث في البرلمان الأحد..

مكتب مجلس النواب ينتهي إلى إحالة النائب إلهامي عجينة إلى لجنة القيم

عقد مكتب مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال وعضوية وكيلي المجلس السيد الشريف وسليمان وهدان، والمستشار محمود فوزى الأمين العام للمجلس، جلسة استماع للنائب إلهامي عجينة للنظر في الشكاوى المقدمة ضده، ووجه مكتب المجلس عدة أسئلة إلى النائب.

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النواب يوافق على قانون حماية البيانات الشخصية في مجموعه

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، خلال الجلسة العامة، على مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، المقدم من الحكومة، في مجموعه وقررتأجيل الموافقة النهائية عليه لجلسة قادمة باعتباره مكملا للدستور.

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أفلام محمد رمضان في الجلسة العامة.. وعبدالعال: الفن الجيد يطرد الهابط

طالبت النائبة منى منير عضو مجلس النواب، بضرورة عودة الرقابة على الأعمال الفنية، مشيرة إلى أن أفلام الفنان محمد رمضان تعلم الأطفال والشباب أعمال البلطجة والمخدرات.

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أبوالعينين يؤدي اليمين الدستورية أمام البرلمان نائبًا عن الجيزة

أدى رجل الصناعة محمد أبوالعينين، نائب رئيس حزب مستقبل وطن لشئون المجالس النيابية، اليمين الدستورية، بمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبد العال، نائبًا عن دائرة الجيزة.

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"النواب" يوافق على 6 قرارات لرئيس الجمهورية بشأن اتفاقيات تعاون مع ألمانيا

وافق مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية رقم 47 لسنة 2020 حول الاتفاق بين حكومتي جمهورية مصر العربية، وألمانيا الاتحادية، بشأن التعاون الفني لعام 2017، والموقع في برلين بتاريخ 19/11/2019، وقرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2020 حول الاتفاق بين حكومتي جمهورية مصر العربية، وألمانيا الاتحادية، بشأن التعاون المالي لعام 2017، والموقع في برلين بتاريخ 19/11/2019.

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النواب" يوافق على تعديلات قانون تنظيم السجون

افق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم السجون ومكافحة المخدرات، في مجموعه، على أن يتم إحالته إلى مجلس الدولة

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صبحي: مراكز الشباب لن يكون لها صوت انتخابي في عمومية الاتحادات الرياضية

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن التعديل الأخير في قانون الشباب رقم 218 لسنة 2017 الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2020 لن يترتب عليه إجراء انتخابات جديدة في مراكز الشباب الـ207، التي كانت تخضع لقانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 وأصبحت وفقًا للتعديل تابعة لقانون الشباب.

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التشريعية توافق على تعديلات الشهر العقاري

وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية، على مشروع قانون بشان تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، بحضور المستشار عمر مروان وزير العدل، الذي أكد أن الهدف من التعاون تحقيق مصلحة الوطن والمواطن.

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العصار: تصنيع 2000 أتوبيس كهربائي خلال 4 سنوات

أكد محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي، أن الدولة تتجه لإنتاج أول أتوبيس كهربائي في بداية شهر نوفمبر المُقبل، وستكون أتوبيسات تعمل داخل المُدن، موضحًا أن الأولوية لمصر في مجال صناعة السيارات الكهربائية ستكون للأتوبيسات.

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