230 عملًا من 52 دولة.. تفاصيل الدورة الـ13 لمهرجان القاهرة الدولي لأفلام التحريك

"السياحة والآثار" تستضيف وفدًا إعلاميًا بريطانيًا (صور)

كتب- محمد عاطف:

أقيم مساء اليوم الأحد، بمركز الثقافة السينمائية مقر الجمعية مؤتمرًا صحفيًا لإعلان تفاصيل مهرجان القاهرة الدولي لأفلام التحريك، والذي تنطلق فعالياته يوم الخميس 27 فبراير الجاري، وتستمر حتى الخميس 5 مارس المقبل، وتنظمه الجمعية المصرية للرسوم المتحركة برئاسة الدكتورة رشيدة الشافعي، رئيس المهرجان، تحت رعاية ودعم الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة.

وقال أحمد عبدالسلام المدير التنفيذي للمهرجان: "هذه دورة استثنائية حيث خرجنا من عباءة دار الأوبرا لنكون وسط الجمهور نتفاعل معهم في سينمات وسط البلد من خلال الحفلات المتنوعة ما بين العاشرة صباحًا والسادسة مساء وغيرها من الحفلات التي تراعي المواعيد المختلفة للجماهير".

وأضاف: "لدينا أكثر من موقع سيتم العرض به مثل المركز الثقافي الروسي ومركز المنيل وسينما مترو وسينما رينيسانس عماد الدين"، مشيرًا إلى أن لجنة المشاهدة تلقت أكثر من 450 فيلمًا وتم اختيار 230 فيلمًا من بينها.

وأوضح عبدالسلام أن الجمعية أهدت الدورة الحالية لاستوديو السَحَر، مشيرًا إلى أن هناك تعاون مع المركز الثقافي الياباني، وأن الدورة الحالية حظيت بتعاون من دار الكتب والوثائق التي أتاحت للمهرجان 10 مكتبات متنقلة سيتم العرض من خلالها ومركز الطفل بالمنيل أيضًا.

وأكد عبدالسلام أن الإقبال على الورش كان كبيرًا، وستقدم أحد أعضاء لجنة التحكيم الفرنسية الجنسية ورشة لمدة يومين في الأسبوع بمركز إبداع الطفل المنيل.

وقالت الدكتورة رشيدة الشافعي رئيس الجمعية والمهرجان: "بدأ المهرجان مصريًا ثم عربيًا ثم دوليًا، وأصبح لدينا خبرة 12 عامًا، مشيرة إلى أن افتتاح هذه الدورة سيكون في سينما مترو وستكون العروض في سينما مترو وسينما رينيسانس والمركز الثقافي الروسي ومركز إبداع المنيل، ومركز الثقافة السينمائية.

وأضافت الشافعي، لدينا ست مكرمين هذه الدورة وهم الفنانة لقاء الخميسي التي قدمت أعمالًا كثيرة ومتنوعة خلال الفترة الماضية، والدكتور أحمد هنو عميد كلية فنون جميلة، والدكتور عبدالعزيز الجندي، أول من قدم نكات بالرسوم المتحركة في التلفزيون المصري وله بصمة كبيرة ودور واضح في عمل الرسوم المتحركة، والدكتور مصطفى الفرماوي المشهور بمسلسلاته التلفزيونية، والفنان أسامة أبو زيد الذي حصل هذا العام على جائزة من مهرجان الخانة في تونس، والفنان خالد جمال وهو سيناريست وقدم العديد من المسلسلات مثل سنوحي وغيره.

وأكملت رئيس المهرجان: "لدينا هذا العام 3 لجان تحكيم، تضم لأول مرة متخصصين أجانب بمناسبة تحويله إلى مهرجان دولي، ويرأس اللجنة الدولية المخرج الكبير علي بدرخان، وهناك اللجنة العربية ويرأسها الدكتور مالك خوري الناقد اللبناني ومدير قسم السينما بالجامعة الأمريكية بالقاهرة واللجنة الثالثة خاصة بالمنحة التي تقدم للشباب الذين تقدموا بمشروعاتهم، وتقوم اللجنة المكونة من 5 محكمين بتقييم أعمالهم وبناء عليه يتم منحها لأفضلهم وهذه المنحة قيمتها خمسون ألف جنيه مصري".

وواصلت الشافعي: "وصلنا عدد كبير من الأفلام المتميزة التي عرضت على لجنة المشاهدة لمدة ثلاثة أسابيع متتالية وبعدها تم اختيار 230 عملًا منهم 11 فيلمًا طويلًا، وتلقينا العديد من الأعمال بعد موعد المشاركة إلا أننا توقفنا لأن الوقت لم يكن كافيا لهذا العدد الضخم ووجهت رئيس المهرجان الشكر للدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة والمخرج مسعد فودة نقيب السينمائيين والدكتورة غادة جبارة نائب رئيس أكاديمية الفنون ومجدي الشحري مدير مركز الثقافة السينمائية مقر الجمعية وطالبت بتكاتف جميع الفنانين لاستمرار المهرجان".

وقالت جيهان عبداللطيف المدير الفني للمهرجان: "لدينا مشاركات من 52 دولة، ولدينا لجنة تحكيم من فرنسا ومالطا والأردن ولبنان بالإضافة إلى متخصصين من مصر في كل التخصصات فيما يفوق عدد الدول المشاركة هذا العام كل الأعوام السابقة، ولدينا أفلام ومسلسلات وإبداع تجريبي وإعلانات".

وأضافت: "ستتنوع مواقع العرض، بين سينما رينسانس، داون تاون بشارع عماد الدين، والافتتاح والختام سيكون في سينما مترو، وسيكون فيلم الافتتاح من فرنسا ويحمل عنوان "الثعبان والأمير" ومدته 30 دقيقة".

ووجهت جيهان الشكر لجهاز الرقابة على المصنفات الفنية، الذي شاهد ما يزيد عن 200 فيلم في زمن قياسي، رغم تنوعها بين الأفلام القصيرة والأفلام الطويلة والأفلام التجريبية، مشيرة إلى مشاركة الأغنية الانميشن لأول مرة في تاريخ المهرجان وكذلك أفلام العمل الأول لتشجيع المشروعات الناشئة والشباب.

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