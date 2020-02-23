​وزير الطيران المدني يبحث مع سفير جيبوتي تعزيز التعاون في مجال النقل الجوي

القاهرة- (أ ش أ):

بحث وزير الطيران المدني الطيار محمد منار، اليوم الأحد، مع سفير جيبوتي بالقاهرة محمد ظهر حرسي سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال النقل الجوي ونقل الخبرات والتجارب المصرية في هذا المجال بمختلف أنشطته إلى جيبوتي.

وذكرت الوزارة - في بيان لها - أن الجانبين ناقشا خلال اللقاء الاتفاقية الثنائية الموقعة بين البلدين وسبل التعاون بين شركة إير جيبوتي والشركة الوطنية (مصر للطيران) في مجالات الصيانة والخدمات الأرضية، كما تم دراسة فتح خط طيران مباشر ودراسة تشغيل رحلات شحن جوي بين البلدين.

وأكد منار على عمق العلاقات التاريخية والإستراتيجية بين مصر وجيبوتي، قائلًا: "وزارة الطيران وشركاتها التابعة تسخر كافة إمكانياتها لتقديم كافة الدعم الفني والاستشاري للنهوض بقطاع الطيران في جيبوتي التي تعد من الأسواق الواعدة داخل القارة السمراء"، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تحرص على مد أواصر التعاون وتوطيد العلاقات مع جميع الأشقاء داخل القارة الإفريقية في شتي المجالات.

ومن جانبه، أعرب السفير محمد حرسي عن سعادته بهذا اللقاء المهم الذي يأتي في ظل الاهتمام الكبير الذي تحظي به جمهورية مصر العربية داخل جيبوتي، مشيدًا بالتطور الكبير الذي لمسه داخل قطاع الطيران المدني المصري والذي يعد من أهم الرواد في صناعة النقل الجوى الإفريقي.

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