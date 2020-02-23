"السياحة والآثار" تستضيف وفدًا إعلاميًا بريطانيًا (صور)

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كتب– يوسف عفيفي:

استضافت وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة العامة للتنشيط السياحي، وفدًا صحفيًا بريطانيًا رفيع المستوى من ممثلي أهم وأشهر الصحف والمجلات البريطانية، خلال الفترة من 17 وحتى 22 فبراير الجاري، في برنامج سياحي لمدينتي القاهرة والأقصر.

وبحسب بيان اليوم، يأتي تنظيم هذه الزيارة، ضمن خطة الأنشطة الترويجية والرحلات التعريفية Fam Trips التي تحرص الهيئة على تنظيمها للترويج لمصر بصورة أكبر ودفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة إلى المقاصد السياحية المصرية بكافة أنواعها وخاصة من السوق البريطاني، ويمتاز ممثلي الصحف والمجلات الذين تم استضافتهم، بكثرة متابعيهم من محبي السياحة والسفر فى السوق البريطاني.

وقال المهندس أحمد يوسف رئيس هيئة تنشيط السياحة، إن برنامج الزيارة، تضمن جولات لأهم المعالم السياحية بمدينة القاهرة حيث تم تنظيم زيارة خاصة للمتحف المصري الكبير تفقدوا خلالها معامل الترميم والمبنى الضخم الذي يجري به العمل على قدم وساق للتجهيز لافتتاحه القريب.

وأوضح يوسف، أن الوفد استمع لشرح وافي من الدكتور الطيب عباس مدير عام المتحف المصري الكبير للشئون الأثرية والذي أجاب على تساؤلاتهم العديدة، كما التقى الوفد باللواء عاطف مفتاح المشرف على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة به.

وأشار إلى أنه، جرى ترتيب زيارة للوفد للمتحف المصري بالتحرير، بالإضافة إلى زيارة أهرامات الجيزة وأبو الهول، ومنطقة سقارة الأثرية حيث تم زيارة مجموعة زوسر وهرم أوناس ومقبرة ميروروكا.

وخلال زيارتهم لمدينة الأقصر، أجرى الوفد، جولة بالبر الغربي في (وادي الملوك- منزل هاورد كارتر- تمثالي ممنون) وكذلك البر الشرقي (معابد الكرنك- معبد الأقصر).