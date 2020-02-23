صبحي: مراكز الشباب لن يكون لها صوت انتخابي في عمومية الاتحادات الرياضية

كتبت- ميرا إبراهيم:

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن التعديل الأخير في قانون الشباب رقم 218 لسنة 2017 الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2020 لن يترتب عليه إجراء انتخابات جديدة في مراكز الشباب الـ207، التي كانت تخضع لقانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 وأصبحت وفقًا للتعديل تابعة لقانون الشباب.

وأضاف صبحي في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، اليوم الأحد، على هامش حضوره اجتماع لجنة الشباب بالبرلمان، أن التعديل سيترتب عليه فقط أن هذه المراكز لن يكون لها صوتًا انتخابيًا في الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية المختلفة.

وكلّف الوزير مصطفى منصور رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب بالوزارة، بتعميم نشرة على كل مديريات الشباب بالمحافظات بهذا الخصوص.

يأتي ذلك بعد أن أرسلت بعض المديريات، خطابات لمراكز الشباب بضرورة توفيق أوضاعها خلال 6 أشهر.