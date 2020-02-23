أكثر الكلمات إنتشاراً

الأهلي والزمالك فيروس كورونا محمد رمضان منع المهرجانات أسعار الذهب سد النهضة الطقس

صبحي: مراكز الشباب لن يكون لها صوت انتخابي في عمومية الاتحادات الرياضية

06:46 م الأحد 23 فبراير 2020
صبحي: مراكز الشباب لن يكون لها صوت انتخابي في عمومية الاتحادات الرياضية

الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

كتبت- ميرا إبراهيم:

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن التعديل الأخير في قانون الشباب رقم 218 لسنة 2017 الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2020 لن يترتب عليه إجراء انتخابات جديدة في مراكز الشباب الـ207، التي كانت تخضع لقانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 وأصبحت وفقًا للتعديل تابعة لقانون الشباب.

وأضاف صبحي في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، اليوم الأحد، على هامش حضوره اجتماع لجنة الشباب بالبرلمان، أن التعديل سيترتب عليه فقط أن هذه المراكز لن يكون لها صوتًا انتخابيًا في الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية المختلفة.

وكلّف الوزير مصطفى منصور رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب بالوزارة، بتعميم نشرة على كل مديريات الشباب بالمحافظات بهذا الخصوص.

يأتي ذلك بعد أن أرسلت بعض المديريات، خطابات لمراكز الشباب بضرورة توفيق أوضاعها خلال 6 أشهر.

أشرف صبحي وزارة الشباب والرياضة قانون الشباب مصطفى منصور انتخابات الاتحادات الرياضية

الخبر التالى:

وكيل البرلمان يستقبل وفد مجلس الشورى الإندونيسي
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان