ريم هيثم تفوز بالمركز الأول في مسابقة المجلس الثقافي البريطاني "Science Stars"

كتب- أحمد عبدالمنعم:

احتفل المجلس الثقافي البريطاني بثلاث فائزين بمسابقة "Science Stars"، في مقرهم الرئيسي بالعجوزة، بحضور كل من أليكس لامبرت، نائب مديرة المجلس الثقافي البريطاني، ويحيى بهي الدين، المدير المؤسس لمركز المواد المتقدمة في الجامعة البريطانية في مصر (BUE)، وفريق عمل المجلس الثقافي البريطاني، ومعلمين وقادة مدارس وأولياء الأمور، من القاهرة الكبرى والإسكندرية والمنصورة.

وحصل الفائزون الثلاثة "ريم هيثم" من الإسكندرية، و"عمر طارق" و"جانا شريف"، على وظيفة تدريب بقسم العلوم بالجامعة البريطانية في مصر.

شارك في المسابقة 125 طالبًا من 28 مدرسة، وتضمنت العروض التقديمية الفائزة، ومدتها ثلاث دقائق، طرقًا بسيطة وواضحة ومبتكرة لوصف مفاهيم علمية معقدة مثل المادة والمادة المضادة والثقوب السوداء.

تم إطلاق المسابقة من قبل المجلس الثقافي البريطاني في مصر، كبرنامج تحفيذي يهدف إلى دفع شغف الطلاب إلى العلوم والتكنولوجيا والهندسة والحسابات (STEM)، وتنمية مهاراتهم في التواصل العلمي، وخلق حوار بين عامة الجمهور حول العلوم.

وقال نائب مديرة المجلس الثقافي البريطاني في مصر: "نشجّع التواصل العلمي منذ أكثر من 10 سنوات في مصر من خلال مختبر الشهرة، وهي مسابقة تستهدف عشاق العلوم الأكبر سنًا، ساعدت على خلق فرص عمل لمشاركيها. وفخورون بالمواهب الشابة في Science Stars، فهم سفراء ملهمون لمدارسهم اليوم".

وقالت نور فوزي، طالبة مشاركة من الإسكندرية: "التواصل العلمي مثل حارس البوابة، الذي يسمح للناس بالدخول إلى المختبر، والعلماء بداخله للتواصل مع الجمهور. إنه الجسر بين العالمين، وهو أمر مهم، لأن الأشخاص غير العلميين يستحقون معرفة كيف تؤثر العلوم في عالمهم".

ترتبط الأنشطة الخارجة عن المنهج التي يقوم بها المجلس الثقافي البريطاني، مثل Science Stars وCode Club و Your World Competition، ارتباطًا وثيقًا بالتميز الأكاديمي ، فتنمي فضول الطلاب وتحث على موقف إيجابي من التعلم. وهي جزء من أو مبنية على برامج مصممة عالميًا ومقدمة في مصر إلى 140 مدرسة ضمن الشبكة العالمية للمدارس الشريكة التابعة للمجلس الثقافي البريطاني.​