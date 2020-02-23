بسبب كورونا.. إيطاليا تلغي آخر يومين في مهرجان البندقية

روما - (د ب أ)

قررت السلطات الإيطالية، إلغاء آخر يومين فى كرنفال البندقية (فينيسيا) السنوي، إلى جانب الحد من عدد من يشاركون في أسبوع الموضة في مدينة ميلانو، وذلك بعد أن ألغت السلطات جميع الأحداث العامة في المدينتين للحد من انتشار فيروس كورونا في شمال إيطاليا.

ويجذب الحدثان مئات الآلاف من الزائرين إلى المدينتين، لكنهما يصادفان هذا العام تفشيا للفيروس في مناطق مجاورة.

وأعلنت السلطات عن إنهاء فعاليات كرنفال فينيسيا اليوم الأحد، بدلا من الموعد المقرر يوم الثلاثاء المقبل، حسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وقررت أيضا السلطات الحد من أعداد المشاركين في أسبوع الموضة، حيث من المقرر أن يعرض كبار المصممين تصميماتهم الجديدة في ذلك الحدث.